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Центральную районную больницу в подмосковном Волоколамске отремонтируют

Москва Московская область
29 марта, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава региона Андрей Воробьев добавил, что решение о необходимости отремонтировать эту больницу он принял после того, как приезжал в город

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Центральную районную больницу в городе Волоколамске Московской области отремонтируют. Об этом  телеканала "Подмосковье 360" сообщил глава региона Андрей Воробьев.

"Мы обязательно изменим ее облик. Мы там тоже проведем ремонт, фасад там будет другой", - сказал он. Воробьев добавил, что решение о необходимости отремонтировать эту больницу он принял после того, как приезжал в город.

21 марта 77 детей обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связывали симптомы с очередным выбросом газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", однако результаты анализов опровергли эту версию.

Чтобы разобраться в ситуации и пообщаться со школьниками в больницу приехал губернатор. Он пообещал решить проблему выбросов к 15 июня. К этому моменту на "Ядрове" должны установить и запустить систему сбора и сжигания свалочного газа.

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