Основные земляные работы на полигоне "Кучино" в Подмосковье начнут не раньше лета

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Основные земляные работы в рамках рекультивации полигона бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском городском округе Московской области начнутся не раньше лета 2017 года, сообщил ТАСС в пятницу глава муниципалитета Сергей Юров.

Ранее работы предполагалось начать в марте 2018 года.

"Это сложный технологический процесс <…> В апреле-мае мы не начнем эти работы. Мы, скорее всего, будем эти работы сдвигать, пока максимально не подготовим полигон и будем понимать, что мы сделали все, чтобы обезопасить, минимизировать", - сказал он.

Юров отметил, что земляные работы по выравниванию склонов "Кучина" могут привести к появлению неприятного запаха с полигона, но, по его словам, это необходимый этап рекультивации. Собеседник агентства добавил, что для подавления запаха на свалке будут работать аэрозольные пушки, подобные тем, что сейчас установлены на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе. Также власти будут передавать в учебные учреждения информацию об уровне загрязнения воздуха, если будут выбросы свалочного газа или плохие для рассеивания загрязняющих веществ условия.

Ранее сообщалось, что полигон "Кучино", закрытый по требованию президента Владимира Путина в июне 2017 года, подготовили к началу рекультивации. Свалку законсервировали с помощью инертных грунтов и возвели на ней систему сбора и уничтожения свалочного газа. Сама рекультивация будет состоять из нескольких мероприятий: выравнивание склонов, создание "саркофага" с полимерным материалом, не пропускающим осадки, и создание системы сбора и очистки фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующуюся при смешивании воды с гниющим мусором - прим. ТАСС).

Потом на "Кучино" уложат плодородную почву, высадят растения, сделают рекреационную зону, и свалка станет частью паркового пространства "Зеленый коридор", которая протянется от парка "Пехорка" в северной части Балашихи через Железнодорожный к Пестовскому парку. Стоимость рекультивации "Кучино", достигшего за время своей эксплуатации высоты в 50 метров и площади 50 гектаров, предварительно оценивали в 3,8 млрд рублей.