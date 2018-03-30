Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Основные земляные работы на полигоне "Кучино" в Подмосковье начнут не раньше лета

Москва Московская область
30 марта, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Стоимость рекультивации полигона предварительно оценивается в 3,8 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Основные земляные работы в рамках рекультивации полигона бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском городском округе Московской области начнутся не раньше лета 2017 года, сообщил ТАСС в пятницу глава муниципалитета Сергей Юров.

Ранее работы предполагалось начать в марте 2018 года.

"Это сложный технологический процесс <…> В апреле-мае мы не начнем эти работы. Мы, скорее всего, будем эти работы сдвигать, пока максимально не подготовим полигон и будем понимать, что мы сделали все, чтобы обезопасить, минимизировать", - сказал он.

Смотрите также

Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионах

Юров отметил, что земляные работы по выравниванию склонов "Кучина" могут привести к появлению неприятного запаха с полигона, но, по его словам, это необходимый этап рекультивации. Собеседник агентства добавил, что для подавления запаха на свалке будут работать аэрозольные пушки, подобные тем, что сейчас установлены на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе. Также власти будут передавать в учебные учреждения информацию об уровне загрязнения воздуха, если будут выбросы свалочного газа или плохие для рассеивания загрязняющих веществ условия.

Ранее сообщалось, что полигон "Кучино", закрытый по требованию президента Владимира Путина в июне 2017 года, подготовили к началу рекультивации. Свалку законсервировали с помощью инертных грунтов и возвели на ней систему сбора и уничтожения свалочного газа. Сама рекультивация будет состоять из нескольких мероприятий: выравнивание склонов, создание "саркофага" с полимерным материалом, не пропускающим осадки, и создание системы сбора и очистки фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующуюся при смешивании воды с гниющим мусором - прим. ТАСС).

Потом на "Кучино" уложат плодородную почву, высадят растения, сделают рекреационную зону, и свалка станет частью паркового пространства "Зеленый коридор", которая протянется от парка "Пехорка" в северной части Балашихи через Железнодорожный к Пестовскому парку. Стоимость рекультивации "Кучино", достигшего за время своей эксплуатации высоты в 50 метров и площади 50 гектаров, предварительно оценивали в 3,8 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие свалки в Балашихе
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
В МИД РФ вызвали послов западных стран
4
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники