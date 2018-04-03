МЧС проверило более 200 мест массового пребывания людей в Подмосковье

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверили более 200 мест массового пребывания людей в Московской области после трагедии в Кемерове. Об этом во вторник заявил начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин в ходе заседания регионального правительства.

"В период с 30 марта по 2 апреля 2018 года сотрудниками органами государственного пожарного надзора проверены 233 объекта с массовым пребыванием людей, что составляет 20% от проверяемых в первую очередь объектов", - сказал он.

Согласно представленной им презентации, в первую очередь проверяются самые крупные объекты. По данным Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья, на которые сослался Полетыкин, в регионе 31 объект площадью свыше 50 тыс. кв. метров, 49 объектов - от 20 до 50 тыс. кв. метров и 217 объектов от 5 тыс. кв. метров до 20 тыс. кв. метров.

Наибольшее количество нарушений к настоящему моменту специалисты зафиксировали в отдельных зданиях в городе Пушкин, Раменском, Истре, Домодедове, Видном, Щёлково, в поселке Обухово Ногинского района, Луховицах и Королеве.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 - дети. Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.