Реки в Подмосковье вскроются во второй декаде апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. МЧС ожидает начало весеннего половодья в Московской области во второй декаде апреля. Чрезвычайных ситуаций при этом не прогнозируется, заявил во вторник начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин в ходе заседания регионального правительства.

"Вскрытие рек Московской области ожидается во второй декаде апреля. Максимальный уровень воды прогнозируется близким к норме. В целом чрезвычайных ситуаций, обусловленных развитием весеннего половодья, не прогнозируется", - сказал он.

Полетыкин добавил, что МЧС будут контролировать развитие событий, поскольку в зоне риска подтоплений все равно остаются около 11 тыс. человек в Подмосковье. "Тем не менее в зону возможного подтопления могут попасть 112 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании

Московской области с общим количеством более 5 тыс. жилых домов и населением более 11 тыс. человек", - добавил он. --0--бар/кнз