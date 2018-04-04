Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еще на пяти мусорных полигонах Московской области возведут системы дегазации

Москва Московская область
4 апреля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Министр экологии региона Александр Коган пояснил, что речь идет о полигонах "Воловичи", "Шатурский", "Торбеево", "Малая Дубна" и "Непейно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Еще на пяти мусорных полигонах Московской области возведут системы принудительной откачки свалочного газа, на запах которого часто жалуются местные жители, и его утилизации. Об этом сообщил в среду министр экологии Московской области Александр Коган в ходе пресс-конференции в Москве.

"Пять полигонов будут активно дегазированы. Все эти полигоны проведут соответствующую дегазацию в этом году. Это "Воловичи", "Шатурский", "Торбеево", "Малая Дубна" и "Непейно", - сказал он. Коган добавил, что еще на пяти полигонах будет создана так называемая пассивная система дегазации, то есть газ будет выходить из свалки самостоятельно и рассеиваться в атмосфере.

Всего в Московской области в настоящий момент действуют 15 полигонов бытовых отходов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
4
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
5
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
6
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
7
Полковник МВД Захарченко не пошел на сделку со следствием
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости