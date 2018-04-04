Двенадцать компаний подали заявки на конкурс операторов по вывозу мусора из Подмосковья

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Двенадцать компаний подали заявки на участие в конкурсе по отбору региональных операторов по вывозу мусора из Московской области, его итоги планируется подвести к началу мая, сообщил министр экологии Московской области Александр Коган в ходе пресс- конференции в Москве.

"В течение двух-трех недель мы подведем итоги [конкурса]. Порядка 12 компаний уже заявились на семи кластеров", - сказал он. Коган не уточнил названия компаний, однако ранее было известно, что в нем намерена участвовать "дочка" "Ростеха" - "РТ-Инвест".

Ранее сообщалось, что все регионы России должны к маю отобрать компании, которые будут вывозить мусор.