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Двенадцать компаний подали заявки на конкурс операторов по вывозу мусора из Подмосковья

Москва Московская область
4 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Итоги конкурса планируют подвести к началу мая

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Двенадцать компаний подали заявки на участие в конкурсе по отбору региональных операторов по вывозу мусора из Московской области, его итоги планируется подвести к началу мая, сообщил министр экологии Московской области Александр Коган в ходе пресс- конференции в Москве.

"В течение двух-трех недель мы подведем итоги [конкурса]. Порядка 12 компаний уже заявились на семи кластеров", - сказал он. Коган не уточнил названия компаний, однако ранее было известно, что в нем намерена участвовать "дочка" "Ростеха" - "РТ-Инвест".

Ранее сообщалось, что все регионы России должны к маю отобрать компании, которые будут вывозить мусор.

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