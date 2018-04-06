Современный кинозал появится в Волоколамске в 2018 году по итогам конкурса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Два подмосковных центра культуры в Волоколамском районе и Егорьевском городском округе победили в федеральном конкурсе Фонда кино и получат средства для создания по одному современному кинозалу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона.

Ранее сообщалось, что после обострения ситуации в Волоколамском районе вокруг местного полигона бытовых отходов "Ядрово" губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что помимо основных мероприятий по снижению негативного воздействия свалки на быт людей будет реализована амбициозная программа благоустройства муниципалитета. Сверх этого глава региона в своем ежегодном обращении поручил открыть современные кинозалы в каждом крупном городе Подмосковья, где их еще нет. В Минкультуры Московской области пояснили ТАСС, что будут реализовывать это поручение, оказывая поддержку муниципалитетам при участии в конкурсе Фонда кино.

"От Московской области в конкурсе Фонда кино участвовали девять муниципальных образований. Победителями стали МУ "Волоколамский районный Центр культуры и творчества "Родники" в Волоколамском районе и МУК "ЦКиД "Пегас" в г. о. Егорьевск. Победители получат премию в размере 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала", - процитировали в сообщении министра культуры Московской области Оксану Косареву.

В Минкультуры Подмосковья отметили, что обязательным условием конкурса фонда было окончание оборудование залов и начало показов не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны будут показывать не менее половины сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года.

Ситуация вокруг "Ядрова" в Волоколамском районе получила широкий резонанс в конце марта 2018 года, когда 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с полигона, однако медики опровергли эту версию. Чтобы нивелировать негативный эффект от свалки, власти привлекли нидерландских специалистов для создание на ней системы принудительного уничтожения газа.

По словам Воробьева, она заработает к 15 июня и окончательно снимет проблему неприятного запаха, распространяющегося с "Ядрова". Также старая часть полигона закроется 13-14 апреля для приема мусора и будет рекультивирована, новая часть откроется 14 апреля и будет работать в соответствии со всеми современными требованиями.