Министр образования Подмосковья рассказала, о чем будут уроки раздельного сбора мусора

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Преподаватели на уроках по раздельному сбору отходов (РСО) в Подмосковье, которые войдут в программу предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) с 1 сентября 2018 года, будут рассказывать об иностранном опыте обращения с мусором и правилах сортировки. Об этом сообщила министр образования Московской области Марина Захарова в ходе пресс-конференции в Москве в пятницу.

"Будет рассказано, какой опыт в каких странах уже имеется, какие практики и наработки используются. Обязательно будет говориться, почему и как нужно правильно складировать и сортировать мусор", - сказала она.

По словам Захаровой, содержание программы по РСО для школьников задействованы Министерство экологии, Министерство образования, депутаты Московской областной думы и общественные организации, которые занимаются экологическим воспитанием и образованием. Она добавила, что включить сейчас в учебники по ОБЖ главы по раздельному сбору мусора нет возможности, потому что педагогические материалы проходят обязательное согласование.

Ранее сообщалось, что власти Московской области в рамках продвижения идеи раздельного сбора мусора намерены с 1 сентября запустить уроки по РСО в рамках ОБЖ в школах региона. По планам Министерства экологии и природопользования Подмосковья повсеместно раздельный сбор отходов в области заработает с 2019 года. Система будет основываться на принципе двух контейнеров: один для вторичного сырья (стекло, пластик, бумага, металлы) и второй для органических отходов.