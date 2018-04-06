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Более 6,5 тыс. спасателей обеспечат безопасность пасхальных мероприятий в Подмосковье

Москва Московская область
6 апреля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Отмечается, что сотрудники МЧС и ГКУ МО "Мособлпожспас" будут дежурить в 917 храмах Московской области

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. спасателей обеспечат противопожарную безопасность пасхальных мероприятий в Московской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Во время Пасхи будет дежурить группировка пожарно-спасательных подразделений, включающая более 6500 спасателей и 2000 единиц спецтехники", - процитировали в пресс-службе Пестова.

Также сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО "Мособлпожспас" будут дежурить в 917 храмах региона, проводящих пасхальные богослужения.

Православная Пасха в этом году отмечается 8 апреля.

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