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Власти Подмосковья выделили 54 млн рублей на улучшение жилья восьми семьям

Москва Московская область
9 июня, 10:42 UTC+3

Отмечается, что в этих семьях семь и более детей

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области приняло постановление, согласно которому восемь семей с семью и более детьми, проживающие на территории региона, получат в общей сложности более 50 млн рублей на улучшение жилищных условий. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе министерства строительства Подмосковья.

"Согласно принятому постановлению, восемь многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности 57 детей, получат средства в совокупном объеме 54 миллиона рублей. Среди них семьи, проживающие в Волоколамском, Дмитровском, Воскресенском, Ногинском районах, а также в городских округах Балашиха, Зарайск, Звенигород, Павловский Посад", - приводятся в сообщении слова министра строительства Подмосковья Руслана Тагиева.

Средства будут распределены в 2018 году, согласно уже поступившим заявкам на эту региональную субсидию. Всего в текущем году на программу поддержки многодетных семей предусмотрено 90 млн рублей. "Остаток средств будет распределен по мере поступления новых заявок. Семьи, которые дополнительно изъявят желание получить жилищные субсидии в 2018 году и будут соответствовать требованиям подпрограммы, смогут улучшить свои жилищные условия до конца текущего года", - сказали в минстрое Подмосковья.

По итогам 2017 года региональную субсидию смогли получить 20 многодетных семей в Московской области, в них в общей сложности воспитывается 156 детей. Региональное правительство выделило 166 млн рублей на приобретение жилья или строительство индивидуальных жилых домов этим семьям, добавил Тагиев. 

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