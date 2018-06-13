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Власти Волоколамска рассчитывают обеспечить путевками на отдых всех желающих до 15 июля

Москва Московская область
13 июня, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Глава муниципалитета Андрей Вихарев сообщил, что в настоящее время путевками обеспечены почти 2 тыс. человек

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Волоколамского района рассчитывают обеспечить путевками на отдых всех, кто обратился за ними, до 15 июля, заявил в среду ТАСС глава муниципалитета Андрей Вихарев.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья предложили жителям Волоколамского района получить бесплатные путевки на две-три недели на отдых в качестве компенсации на фоне обострившейся ситуации вокруг местного полигона бытовых отходов "Ядрово". История приобрела общественный резонанс 21 марта 2018 года, когда 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, родители связывали это с очередным выбросом газа на полигоне. Результаты анализов опровергли эту версию.

"На сегодняшний день все желающие, которые хотели выехать и отдохнуть, - обеспечены [путевками]. Это порядка 1960 человек. Потока [желающих] больше нет, нет потребности в этом. На мой взгляд, мы до 1-15 июля полностью решим этот вопрос", - сказал собеседник агентства.

Вихарев не уточнил, будет ли программа продолжена.

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