Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московская область выделит более 2,5 млн рублей на гранты в сфере культуры и архитектуры

Москва Московская область
14 июня, 11:49 UTC+3

Депутаты Мособлдумы приняли соответствующий закон

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Победители Всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области смогут получить гранты от губернатора региона размером от 340 тыс. до 1,7 млн рублей. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Изменение обусловлено организацией и проведением министерством культуры Московской области в 2018 году Всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований области. <...> Гранты в размере в размере 1,7 млн рублей, 510 тыс. рублей и 340 тыс. рублей предусмотрены в бюджете", - представил закон на заседании думы первый заместитель министра культуры Подмосковья Андрей Мурашов.

"По результатам конкурса будут разработаны дизайн-проекты интерьеров трех типов пространств культурно-досуговых учреждений, которые будут рекомендованы органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области для использования при новом строительстве, капитальном и (или текущем) ремонте, реконструктивных работах", - отмечается в пояснительной записке к закону. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года
2
Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации
3
Биография Станислава Говорухина
4
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
5
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
6
Умер Станислав Говорухин
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости