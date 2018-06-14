Московская область выделит более 2,5 млн рублей на гранты в сфере культуры и архитектуры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Победители Всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области смогут получить гранты от губернатора региона размером от 340 тыс. до 1,7 млн рублей. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Изменение обусловлено организацией и проведением министерством культуры Московской области в 2018 году Всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований области. <...> Гранты в размере в размере 1,7 млн рублей, 510 тыс. рублей и 340 тыс. рублей предусмотрены в бюджете", - представил закон на заседании думы первый заместитель министра культуры Подмосковья Андрей Мурашов.

"По результатам конкурса будут разработаны дизайн-проекты интерьеров трех типов пространств культурно-досуговых учреждений, которые будут рекомендованы органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области для использования при новом строительстве, капитальном и (или текущем) ремонте, реконструктивных работах", - отмечается в пояснительной записке к закону.