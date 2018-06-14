Волоколамский район Подмосковья начал готовиться к конкурсу на главу муниципалитета

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Волоколамского района Московской области начали формировать комиссию для проведения конкурса на пост главы муниципалитета. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации района.

"[Советом депутатов] принято решение о запуске процедуры выборов главы района. Точных сроков нет, потому что сейчас идет формирование конкурсной комиссии. Это не регламентировано никаким сроком", - заявили в пресс-службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил предыдущего главу Волоколамского района Евгения Гаврилова в отставку 23 марта 2018 года на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Ядрово". И.о. главы является Андрей Вихарев.

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с местного мусорного полигона "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, родители связывали это с очередным выбросом газа с полигона, однако анализы опровергли эту версию.