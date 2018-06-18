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Три новых путепровода построят в Подмосковье за счет частных инвестиций на 2 млрд рублей

Москва Московская область
18 июня, 12:28 UTC+3

Объекты появятся в Ступинском, Шатурском и Сергиево-Посадском районах

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© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компании ООО "Ступинская платная дорога", ООО "Шатурская платная дорога" и ООО "Сергиево-Посадская платная дорога" (входят в группу "Платная дорога") вложат 2 млрд рублей в новые путепроводы в Подмосковье. Соответствующее концессионные соглашение заключили с компаниями власти Подмосковья, сообщили в понедельник в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.

"Подмосковье заключило три новых соглашения о строительстве платных путепроводов. Общий объем частных инвестиций в проекты составит порядка 2 млрд рублей. После завершения строительства объекты будут переданы в собственность Московской области", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, путепроводы появятся в Ступинском, Шатурском и Сергиево-Посадском районах. Его процитировали в сообщении.

В мининвесте региона добавили, что новый путепровод вблизи платформы Желтиково в Сергиево-Посадском районе обеспечит прямое сообщение между городским поселением Сергиев Посад и городом Дмитров, позволит создать маршруты между Ярославским шоссе, городским поселением Хотьково и населенными пунктами, расположенными севернее железнодорожного переезда, а также увеличить пропускную способность автомобильной дороги Хотьково - Озерецкое - Костино - Дмитров.

По данным ведомства, путепровод в поселке городского типа Малино Ступинского района позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Малино - Панино и обеспечит прямое сообщение между федеральными дорогами А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо), а также между городом Бронницы и городским округом Ступино. Новый путепровод в деревне Новосидориха обеспечит прямое сообщение между городским округом Рошаль и городским округом Шатура, доступ к А108 (Большое московское кольцо) и Егорьевскому шоссе, увеличит пропускную способность автомобильной дороги Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха.

По словам Буцаева, срок действия этих концессионных соглашений - 25,5 лет. До окончания этого периода проезд будет платным. По данным мининвеста, для легковых автомобилей тариф составит 42 рубля. Строительство объектов начнется в 2019 году, ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года. 

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