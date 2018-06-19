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Власти Подмосковья планируют оснащать видеокамерами многоквартирные дома с 2019 года

Москва Московская область
19 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По словам министра ЖКХ региона Евгения Хромушина, система видеонаблюдения помогает раскрывать множество преступлений в столице

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают в сентябре завершить подготовку программы по установке систем видеонаблюдения в многоквартирных домах и начать ее реализовывать с 2019 года. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

"Мы разрабатываем отдельную программу для видеонаблюдения в жилом секторе. Мы ее синхронизируем по разным параметрам с программой "Мой подъезд". <…> Сейчас эта программа разрабатывается, я думаю, что мы выйдем с ней в сентябре этого года, чтобы со следующего года ее реализовывать", - сказал он.

Хромушин пояснил, что программа будет предусматривать два варианта взаимодействия с жителями. "Мы хотим предложить жителям везде, где есть обычные домофоны, модернизировать их в видеодомофон. Там есть уже культура платежей за домофон. Второй вариант, чтобы жители за свои деньги ставили камеру, а мы в этом случае гарантируем, что она будет включена в систему "Безопасный город", - добавил он.

Министр отметил, что система видеонаблюдения позволяет раскрывать множество преступлений в Москве.

Хромушин напомнил, что министерство жилищно-коммунального хозяйства региона планирует внести поправки в законодательную базу региона о благоустройстве общественных пространств и сделать их обязательным элементом - видеонаблюдение, в частности, на детских площадках.

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