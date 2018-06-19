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МинЖКХ Подмосковья планирует перевести часть котельных на работу на вторичном топливе

Москва Московская область
19 июня, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Топливо будут производить из бытовых отходов, пояснил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области планирует перевести те котельные в регионе, куда невозможно подвести газоснабжение, на работу на вторичном твердом топливе, производимом из бытовых отходов (RDF). Об этом во вторник журналистам сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

"Мы сейчас сами с рядом производителей работаем по RDF. Как только они выйдут на технические условия, мы будем модернизировать котельные, куда нельзя провести газ, для работы на RDF", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Хромушин пояснил, что производителям RDF предстоит пройти сертификацию и получить технические условия, чтобы гарантировать безопасность их продукции, в том числе, что в ней нет тяжелых металлов. Аналогичные требования необходимо выполнить предприятиям, которые предполагают создавать материалы для благоустройства общественных пространств из переработанного мусора, например, делать покрытие для детских площадок из резины или технический грунт из органических отходов для отсыпки дорожных обочин.

Он добавил, что на фоне внедрения раздельного сбора отходов в Московской области с 2019 год в целом поддерживает идею использования для благоустройства вторичных материалов, переработанных из бытового мусора.

Хромушин также рассказал, что подмосковный минЖКХ на базе Щелковских очистных сооружений разрабатывает технологию сжигания иловых осадков, которая позволит их "остекленять". "Получаем фракцию типа стекла, по прочности такую же, как габродиобас (камень, который идет наполнителем в асфальт). Но мы ждем сертификации и технических условий", - сказал он.

Ранее министр экологии Московской области Александр Коган сказал в интервью ТАСС, что французский производитель строительных материалов Lafarge готов заключить с властями Московской области соглашение о покупке 250-280 тыс. тонн мусора в год для производства вторичного твердого топлива RDF для своих цементных печей.

Система раздельного сбора мусора в Московской области заработает повсеместно с 1 января 2019 года. Она будет основана на принципе сортировки мусора на две группы: перерабатываемые (стекло, пластик, алюминий, бумага) и неперерабатываемые (остатки пищи, опавшая листва с улиц и т. д.). Первоначальную сортировку на эти две группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый - для неперерабатываемых.

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