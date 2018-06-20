Завод по переработке батареек может появиться в Подмосковье

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Региональные операторы по вывозу мусора в Московской области рассматривают возможность создания в регионе предприятия по переработке использованных батареек. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор крупнейшего в Подмосковье регоператора - "РТ- Инвест" Андрей Шипелов.

"Мы с другими региональными операторами не конкуренты, а партнеры. У всех вопрос стоит, что делать с батарейками. Он в первом списке пока не урегулированных проблем собственной инфраструктуры. Мы должны для себя посчитать, сколько образуется этих батареек, и какой мощности завод по переработке нам необходимо заложить, если мы будем перерабатывать их сами или наоборот выгоднее их отвозить в Челябинск (на завод по переработке батареек - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

"Пока по расчетам напрашивается, что мы должны будем построить один завод на всех в Московском регионе для переработки таких отходов", - отметил Шипелов, добавив, что подобное предприятие работает в Германии в черте города, батарейки там разбираются на составные части.

Шипелов также сообщил, что в качестве регионального оператора в подконтрольных кластерах (Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском) компания будет устанавливать оранжевые баки для сбора опасных бытовых отходов - батареек и люминесцентных ламп.

Помимо завода по переработке батареек, по словам собеседника агентства, региональные операторы рассматривают возможность создания совместных предприятий по производству товаров из вторичного сырья. "Мы с нашими коллегами и руководителями других региональных операторов обсуждаем создание совместной инфраструктуры для переработки отсортированных компонентов. Каждому по отдельности создавать такие предприятия невыгодно", - сказал Шипелов. Он добавил, что к производству товаров из вторсырья предполагается привлечь малый бизнес.

Инфраструктуру для производства готовой продукции из вторсырья предполагается запустить к середине 2019 года, поскольку мусороперерабатывающие комплексы начнут в Подмосковье работать с 2019 года, отметил директор "РТ- Инвест".