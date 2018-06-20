Партия "Коммунисты России" выдвинула кандидата в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение партии "Коммунисты России" по итогам конференции в понедельник выдвинуло первого секретаря областного комитета, хирурга высшей категории Красногорской областной больницы Владимира Рязанова. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Центрального комитета партии.

"Сегодня на собрании Московского областного отделения КПКР был выдвинут кандидат на пост губернатора Московской области. Им стал хирург Красногорской городской больницы, профсоюзный лидер Владимир Рязанов, 1974 г. р.", - сказали в пресс-службе.

В ЦК добавили, что Рязанов является руководителем Московского областного комитета партии. "Владимир Рязанов известен своей борьбой против медицинской реформы, против сокращения числа медучреждений в Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура. Воробьев, Белова, Чистюхин, Надеждин, Жигарев и Черемисов подали документы в избирательную комиссию для выдвижения.