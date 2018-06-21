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Департамент Роснедр по ЦФО предложил создать единый водоканал в Подмосковье

Москва Московская область
21 июня, 13:24 UTC+3

Так власти планируют бороться с незаконной добычей подземных пресных вод

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу России Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) предложил создать на территории Московской области единый водоканал, чтобы справиться с незаконной добычей подземных пресных вод в регионе. Такое заявление сделал начальник департамента Мечислав Савицкий, выступая в Московской областной думе в четверг.

"Решением нам видится в организации единого водоканала в районах Московской области, как это сделано в Калужской области и Москве. Тенденцию муниципальных администраций сейчас: все водозаборные узлы поделить на добычу менее 100 куб. м и уйти от всякой ответственности, - я не приветствую. Считаю, что это приведет к такой ситуации, какая у нас произошла с полигонами ТБО. Теряется всякий контроль, мы даже не представляем, что происходит там", - сказал он.
По данным Савицкого, сейчас 90% ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области незаконно ведут добычу подземных пресных вод, из них 19% делают это вообще без лицензии, остальные не выполняют ряд требований законодательства: у них нет оценки запасов или технических проектов.

Среди муниципальных предприятий, поставляющих воду жителям с нарушениями, он перечислил МУП "Нахабинские инженерные сети", МУП "Краснозаводская муниципальная компания" и МУП "Водоканал Серпуховского района".
"Ряд администраций муниципальных образований своими распоряжениями меняют гарантирующие организации и передают имущество - скважины, водоводы, насосные станции - от одной ресурсоснабжающей организации к другой, не учитывая ни наличие лицензий, ни требования законодательства о них", - добавил Савицкий.

Савицкий отметил, что другой важной проблемой в использовании подземных пресных вод в Московской области являются незаконные и заброшенные скважины. "На территории Московской области около 12 тыс. скважин, более 7 тыс. работают незаконно без лицензии. Порядка 500-600 скважин являются заброшенными. Заброшенные скважины являются угрозой безопасности и источниками загрязнения подземных пресных вод. Это мина замедленного действия", - сказал он. 

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