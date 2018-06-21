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Воробьев проверил благоустройство парка, созданного вместо пустыря в Реутове

Москва Московская область
21 июня, 17:31 UTC+3

Власти региона планируют организовать прокат самокатов в парке

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг осмотрел городской парк "Фабричный пруд" в городе Реутове, созданный на месте пустыря. Об этом сообщил телеканал "Подмосковье 360".

Губернатор покатался на велосипеде, осмотрел пляжную зону и побеседовал с жителями, которые участвовали в проекте благоустройства это территории.

"Раньше здесь был пустырь, покрытый мусором, единственная "достопримечательность" - сгоревшее кафе. Так быть не должно. Парк и пруд мы почистили, проложили велодорожки, поставили фонтан. Теперь здесь можно отдыхать с детьми, рыбачить и заниматься спортом", - прокомментировал позднее Воробьев поездку в Реутов на своей странице "ВКонтакте".

Он добавил, что власти постараются организовать прокат катамаранов в этом парке по просьбе жителей. "По сути, каждый город занимается тем, чтобы общественные пространства, парки не просто существовали, а менялись, менялась культура, образ отдыха. У нас в Подмосковье действует большая программа благоустройства. Это системная работа, она позволяет обеспечить высокое качество жизни", - привел телеканал слова Воробьева.

Согласно материалам портала городского округа Реутов, реконструкция "Фабричного пруда" началась в 2016 году. В рамках обновления его территория была расширена до 5,4 га. В парке установили светомузыкальный фонтан, скамейки и навигационные указатели. Планируется оборудовать дренаж подтопляемых зон берега, убрать сухостой, высадить новые деревья и сделать ландшафтную подсветку листвы.

Также местные власти намереваются изменить рельеф. Ландшафтные дизайнеры создадут искусственные холмы и впадины, сохранив существующие посадки, дополнят пейзаж каменными валунами и скульптурной композицией "Огари", посвященной первым уткам. В парке будет работать общественный Wi-Fi и появятся устройства для зарядки мобильных гаджетов, система видеонаблюдения, столы для настольного тенниса и "панда-парк" для детей. 

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