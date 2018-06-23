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МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Подмосковье

Москва Московская область
23 июня, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Возможен ветер с порывами до 18 м/с

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области предупредило о грозе с градом и сильном ветре, которые ожидаются в ближайшие часы в регионе.

Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе главка, "согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие часы и до конца суток по Московской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град. При грозе усиление ветра с порывами до 18 м/с", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 24 июня в Подмосковье прогнозируется гроза с ветром до 18 м/с.

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