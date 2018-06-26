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Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Московской области в ближайшие дни

Москва Московская область
26 июня, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В МЧС напомнили о запрете сжигать мусор в лесу и на торфяниках

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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 26-29 июня в Московской области местами ожидается высокая пожароопасность чертвертого класса", - сообщили в пресс-службе главка.

В этой связи в ведомстве просят жителей области быть предельно осторожными с огнем. "Не разводите костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок", - предупредили в МЧС.

В главке также напомнили, что запрещено сжигать мусор в лесу и на торфяниках. "При сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, а территория вокруг места для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов", - пояснили в столичном управлении МЧС.

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