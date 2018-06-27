Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туристический кластер "Гжель" начнут создавать в Подмосковье в 2019 году

Москва Московская область
27 июня, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Также благоустройство поселений Гжельское и Новохаритоновское приурочено к грядущему юбилею промысла

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Концепт нового туристического кластера "Гжель" в Московской области начнут реализовывать в 2019 году, сейчас его разрабатывает совместно Российский союз туристической индустрии, администрация Раменского района и бизнес. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

По данным министерства в 2028 году старейшему промыслу России Гжели исполнится 700 лет. К этой дате власти приурочили планы облагородить территорию поселений Гжельское и Новохаритоновское в рамках региональной программы "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы и создать там туристический кластер.

"Российским союзом туриндустрии при участии представителей администрации Раменского муниципального района, туроператоров, предпринимателей разрабатывается концепция по созданию туристического кластера "Гжель" на территориях сельского поселения Гжельское и с сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района. Реализация этой концепции начнется в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках региональной программы благоустройства на развитие территории Новохаритоновского и Гжельского планируется направить 12 млн рублей в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости