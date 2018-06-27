Туристический кластер "Гжель" начнут создавать в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Концепт нового туристического кластера "Гжель" в Московской области начнут реализовывать в 2019 году, сейчас его разрабатывает совместно Российский союз туристической индустрии, администрация Раменского района и бизнес. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

По данным министерства в 2028 году старейшему промыслу России Гжели исполнится 700 лет. К этой дате власти приурочили планы облагородить территорию поселений Гжельское и Новохаритоновское в рамках региональной программы "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы и создать там туристический кластер.

"Российским союзом туриндустрии при участии представителей администрации Раменского муниципального района, туроператоров, предпринимателей разрабатывается концепция по созданию туристического кластера "Гжель" на территориях сельского поселения Гжельское и с сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района. Реализация этой концепции начнется в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках региональной программы благоустройства на развитие территории Новохаритоновского и Гжельского планируется направить 12 млн рублей в 2018 году.