Большинство грузоперевозок по МЖД перенесут на ночь из-за строительства "наземного метро"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. РЖД планирует перенести на ночное время основную часть грузоперевозок по направлениям Московской железной дороги, задействованным в проекте строительства "наземного метро" (Московские центральные диаметры, МЦД), сообщила журналистам в среду заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова.

В среду в здании правительства Московской области прошла рабочая встреча вице-губернатора Подмосковья Ильдара Габдрахманова, на которой, в частности, представители грузоперевозящих компаний задали вопрос о строительстве МЦД. Их интересовало, в какой интервал времени они смогут использовать железнодорожные пути, если по ним будут пущены дополнительные пассажирские поезда.

"На сегодня мы получили официальное разъяснение от ООО "РЖД", что грузовая работа <...> прекращена не будет. Она будет осуществляться большей частью в ночное время. Либо потребуется строительство еще дополнительных путей для грузовых вагонов", - сказала Кротова.

Замминистра добавила, что проект МЦД предполагает строительство дополнительных путей и реконструкцию станций по пути следования "наземного метро". Срок реализации первых двух центральных диаметров - второе полугодие 2019 года, отметила она.

Московские центральные диаметры, по сути, станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово - Лобня), второй - Курское и Рижское (МЦД Нахабино - Подольск).