Пешеходно-туристический маршрут появится в подмосковной Рузе к 690-летию города

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пешеходно-туристический маршрут появится в центре Рузы к 690-летию города, которое будет отмечаться в августе текущего года. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава Рузского округа Максим Тарханов.

"Реализуемый в центре города проект благоустройства позволит создать единое общественное пространство с непрерывной пешеходной инфраструктурой", - сказал он, отметив, что в состав создаваемого маршрута войдут досуговые и прогулочные зоны, спортивные площадки и площадки для детских игр. Общая площадь благоустройства, позволяющего создать маршрут в центре города, составляет около четырех гектаров.

Кроме того, по словам Тарханова, на одной из центральных площадей города, возле установленного здесь памятника Зое Космодемьянской, после благоустройства появится выставочное пространство, где на специальных стендах могут проводиться временные и постоянные экспозиции. "За счет оптимизации парковочного пространства позади здания будет обустроена небольшая зона молодежного досуга со скейтпарком, а у проезжей части планируется новый монумент - трехметровая световая стела "Руза", украшенная рельефом с изображением пшеничных колосков, символизирующих жизнь и процветание", - заметил Тарханов.

О благоустройстве

Ранее Тарханов рассказывал ТАСС, что в рамках областной программы "Малые исторические города" Руза получила 198 млн рублей, которые планируется направить на благоустройство центральной площади, площади перед Центром культуры и искусств, пешеходной зоны "Рузский Арбат" и Георгиевского пруда. До 1 июня власти проводили аукцион на строительно-монтажные работы, после которого подрядчик проходит все необходимые юридические процедуры и приступает к работе.

О праздновании 690-летия

Глава городского округа уточнил, что 690-летие Рузы, которое будет отмечаться 17-19 августа, власти рассматривают не просто как праздник, а как большой инфраструктурный проект, который даст новый толчок к развитию города. В общей сложности в эти дни запланировано около 30 мероприятий, проектов и программ. Среди них - торжественное открытие памятника Ивану Калите, заложившему основу объединения русских земель вокруг Москвы. "Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович мог быть уроженцем рузского края", - добавил Тарханов. --0--рмр/гмп