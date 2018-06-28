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В Ленинском районе Подмосковья ликвидируют незаконную свалку

Москва Московская область
28 июня, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В пресс-службе министерства экологии региона отметили, что большая часть мусора уже вывезена на законные объекты размещения

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Большая часть мусора с незаконной свалки в Ленинском районе Подмосковья вывезена. Суд постановил лишить лицензии компанию-оператора ООО "Эко-Транс Видное", занимавшуюся вывозом и утилизацией отходов на территории района, сообщила в четверг пресс-служба минэкологии Московской области.

"Суд удовлетворил исковое заявление ведомства и принял решение об аннулировании лицензии ООО. В настоящее время большая часть мусора вывезена на законные объекты размещения. Исполнение предписания остается на контроле минэкологии", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на оператора было наложено несколько крупных штрафов и предписано ликвидировать свалку. Кроме того, министерство обратилось в арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензии общества на обращение с отходами, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года между деревнями Белеутово и Калиновка Ленинского района инспекторы министерства экологии и сотрудники полиции задержали шесть грузовиков, сбрасывавших строительный мусор из Москвы. По оценке минэкологии региона, всего было нелегально вывезено около 50 тыс. кубометров отходов, сумма ущерба окружающей среде превысила 10 млн рублей. Незаконная свалка занимала площадь более трех гектаров, отмечал глава ведомства Александр Коган.

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