Пожарные ликвидируют тление на свалке "Непейно"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. МЧС Подмосковья опровергает информацию о пожаре на свалке "Непейно" в Дмитровском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"На на территории свалки расположенной в районе деревни Непейно происходит тление мусора на площади 100 кв. м", сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка отметили, что в настоящее время происходит проливка свалки. "Проливка производится уже более трех часов, на месте работают экскаваторы и бульдозеры, которые снимают тлеющие слои, затем они проливаются", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС России по Московской области опровергли информацию о возгорании. "Открытого горения нет, происходит тление отходов", - отметили в главке.