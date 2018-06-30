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Пожарные будут дежурить на подмосковной свалке "Непейно" после произошедшего пожара

Москва Московская область
30 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

На полигон завезли более 200 машин инертного грунта, чтобы засыпать очаги тления

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожарный экипаж будет дежурить на действующем мусорном полигоне "Непейно" в Дмитровском районе Московской области после произошедшего в четверг пожара. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник отдела по лесному хозяйству и экологии администрации муниципалитета Игорь Невский.

"О ликвидации пожара отчитались в обед, открытого огня не было в 10-11 часов дня, были отдельные очаги задымления <…> С учетом того, что могут оставаться очаги тления, дежурная пожарная команда осталась [на полигоне]. Она будет дежурить пока есть необходимость. Сейчас дожди начнутся, и необходимость отпадет", - сказал он.

По словам Невского, на полигон завезли более 200 машин инертного грунта, чтобы засыпать очаги тления. "Самое главное, что [огню] не дали уйти вглубь тела полигона. Он по верху по бытовому мусору проскочил, свалочный полигон не горел", - пояснил он. Невский добавил, что в контроле ситуации на свалке приняли участие сотрудники Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее сообщалось, что 28 июня на "Непейно" произошел пожар, власти не исключали поджог.

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