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Два человека погибли и трое ранены в аварии с четырьмя машинами в Подмосковье

Москва Московская область
1 июля, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

ДТП произошло в Одинцовском районе

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, погибли два человека и трое ранены. Об этом сообщил минтранс области.

"В 10:35 на 70-м км трассы М-1 "Беларусь" в Одинцовском районе произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате аварии два человека погибли и трое ранены", - сообщает министерство.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, из-за аварии движение по трем полосам частично ограничено. "Из-за ДТП пробка растянулась на 4 км в сторону Москвы", - сказал собеседник агентства.

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