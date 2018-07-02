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Число камер с возможностью распознавания увеличат Подмосковье в 2018 году

Москва Московская область
2 июля, 14:12 UTC+3

Сейчас примерно в тысяче подъездов установлено по одной подобной камере

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Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти планируют увеличить количество камер с функцией распознавания лиц в 2018 году, сейчас их в регионе более тысячи. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

"Пилотными городами для подключения подъездного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц стали Красногорск и Химки. В настоящее время видеокамерами оснащены свыше 1000 подъездов. В каждом подъезде одна камера. Мы планируем до конца этого года установить 2 тыс. камер", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что такие камеры устанавливаются в рамках развития системы видеонаблюдения "Безопасный регион", которая "существенно повышает шансы на задержание злоумышленников, раскрытие преступлений, в частности, краж и грабежей".

В пресс-службе добавили, что до 2021 года планируется оснастить видеокамерами с функцией видеоаналитики большую часть подъездов жилых домов Московской области, однако не уточнили, сколько именно. Всего в Московской области насчитывается порядка 57 тыс. многоквартирных домов, в которых имеется около 160 тыс. подъездов. 

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