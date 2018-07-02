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Рекультивацию мусорного полигона "Каширский" в Подмосковье завершат раньше срока

Москва Московская область
2 июля, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что работы могут завершить в конце года

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Рекультивация полигона коммунальных отходов "Каширский" в Каширском городском округе Московской области завершится до конца сентября 2018 года, а не в декабре, как планировалось ранее. Об этом в понедельник заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"Работы ведутся с опережением графика, первоначальный срок сдачи был в декабре, но руководитель проекта утверждает, что рекультивацию удастся завершить до конца лета, самое большее - в сентябре этого года", - процитировали Когана в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

По словам министра, полностью завершено формирование поверхности полигона и выполаживание склонов. Специалисты укладывают изолирующую геомембрану, которая будет препятствовать попаданию в атмосферу свалочного газа и осадков - внутрь свалки, и устраивают дренажную систему для сбора фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующаяся при гниении мусора) и удаления газа.

Помимо "Каширского" осенью рекультивация должна завершиться на закрытых мусорных полигонах "Быково" (Павлово-Посадский городской округ) и "Электросталь" (вблизи города Электросталь).

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