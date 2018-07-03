Подмосковью нужно около 4,1 млрд рублей на бесплатный проезд льготников в электричках

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 4,1 млрд рублей потребуется ежегодно Подмосковью, чтобы обеспечить бесплатный проезд на электричках пенсионерам и другим льготным категориям жителей Москвы и Московской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Московской областной думы.

Ранее сообщалось, что пенсионеры Москвы и Московской области, почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и другие законные представители детей-инвалидов и другие категории граждан получат с августа 2018 года право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Всего льготу получат 2,8 млн человек, в том числе 1,6 млн жителей Москвы и 1,2 млн жителей Подмосковья.

"Все необходимые законодательные изменения будут внесены в течение июля месяца, чтобы уже с 1 августа этого года 1,2 млн. жителей Московской области смогли бесплатно ездить на пригородном железнодорожном транспорте из области в столицу и обратно. Речь идет о дополнительных расходах бюджета региона - порядка 4,1 млрд рублей ежегодно", - процитировали в пресс-службе председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что ввести такую льготу получилось благодаря росту бюджета региона в течение нескольких лет, в том числе за счет появления новых крупных налогоплательщиков. "Все это позволило наконец решить вопрос, с которым и к правительству, и к депутатам всех уровней, в том числе и регионального парламента, неоднократно обращались жители Московской области", - пояснил спикер регионального парламента.