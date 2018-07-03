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Урожай клубники в Подмосковье увеличится на 20% в 2018 году

Москва Московская область
3 июля, 12:43 UTC+3

Ожидается, что в этом году в регионе соберут 1031 тонну ягоды

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Урожай подмосковной клубники превысит результат 2017 года на 20% и составит более 1 тыс. тонн. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Инфографика Как правильно выбрать клубнику

Как правильно выбрать клубнику

Памятка ТАСС с советами о том, какую клубнику нужно покупать, а от приобретения каких ягод лучше отказаться.

"Прогноз урожая клубники в этом году - 1031 тонн. К настоящему моменту собрано 435 тонн", - сказал он.

В пресс-службе минсельхозпрода Подмосковья добавили, что в 2017 году в регионе удалось собрать 860 тонн клубники из-за того, что год был дождливым.

По данным ведомства, в Подмосковье выращивают несколько сортов клубники, из них самые популярные "Корона" и "Полка". Цены на ягоду в 2018 году остались на уровне 2017 года.

В Московской области работают восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два сосредоточены на выращивании рассады.

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