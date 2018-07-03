"Стройтрансгаз" реконструирует к 2020 году улицу в Жуковском

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Стройтрансгаз" выиграла тендер на реконструкцию улицы Туполева в Жуковском, работы планируется завершить в 2020 году. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Признать единственного участника АО "Стройтрансгаз" и поданную им заявку соответствующими требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе. <…> Приступить к работам на объекте планируется после подписания контракта", - сообщили в минтрансе Подмосковья.

В пресс-службе добавили, что контракт на реконструкцию улицы планируется подписать не ранее 9 июля текущего года. Начальная максимальная стоимость тендера составила почти 6,7 млрд рублей, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Минтранс Подмосковья смоделировал транспортную ситуацию улично-дорожной сети на 2035 год в городе Жуковский и определил, что без реконструкции на улице Туполева будут возникать многочасовые пробки. Ведомство предполагает реконструировать участок дороги от развязки с Туполевским шоссе до моста через реку Хрипань длиной в 2,7 км.

Улица Туполева проходит через площадь Громова, там предполагается сделать 700-метровый тоннель с четырьмя полосами в два направления. "Строительство тоннеля не загромождает площадь, сохраняет пространство и архитектурный облик города. Для обеспечения движения по местной улично-дорожной сети над тоннелем будет организовано движение, с возможностью разворота", - пояснили в пресс-службе минтранса Подмосковья.

После реконструкции улица Туполева должна стать магистральной дорогой общегородского значения беспрерывного движения с расчетной скоростью движения 70 км/ч. На ней будет от четырех до шести полос движения в обе стороны.