Окончательный состав Общественной палаты Подмосковья определят 12 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Окончательный обновленный состав Общественной палаты Московской области определят 12 июля на заседании, участников выберут из кандидатов от местных общественных движений. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Полномочия текущего состава Общественной палаты Подмосковья истекут 9 сентября, рассказали в пресс-службе управления. 25 июня одну треть нового состава утвердила Московская областная дума, 2 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил вторую треть. Всего в палату входит 99 человек.

"12 июля <…> 66 человек, которые по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева и Московской областной думы вошли в новый состав Общественной палаты региона, соберутся на заседание, в ходе которого определят состав оставшейся одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, выдвинутых местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Московской области", - процитировали в пресс-службе управления министра по социальным коммуникациям региона Ирину Плещеву.

По ее словам, Общественная палата создана для взаимодействия граждан и общественных объединений с властью, ее роль заключается подготовке предложений для правительства и разъяснительной работы среди населения.