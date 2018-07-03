Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Окончательный состав Общественной палаты Подмосковья определят 12 июля

Москва Московская область
3 июля, 16:20 UTC+3

Участники Общественной палаты региона будут выбраны из кандидатов от местных общественных движений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Окончательный обновленный состав Общественной палаты Московской области определят 12 июля на заседании, участников выберут из кандидатов от местных общественных движений. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Полномочия текущего состава Общественной палаты Подмосковья истекут 9 сентября, рассказали в пресс-службе управления. 25 июня одну треть нового состава утвердила Московская областная дума, 2 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил вторую треть. Всего в палату входит 99 человек.

"12 июля <…> 66 человек, которые по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева и Московской областной думы вошли в новый состав Общественной палаты региона, соберутся на заседание, в ходе которого определят состав оставшейся одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, выдвинутых местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Московской области", - процитировали в пресс-службе управления министра по социальным коммуникациям региона Ирину Плещеву.

По ее словам, Общественная палата создана для взаимодействия граждан и общественных объединений с властью, ее роль заключается подготовке предложений для правительства и разъяснительной работы среди населения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
Оттепели не будет: чем обернется для "Нафтогаза" заморозка активов "Газпрома" в Англии
6
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости