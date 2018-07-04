Более 8 тыс. нарушений выявлены в ходе проверок торговых центров Подмосковья

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в 1,1 тыс. торгово-развлекательных комплексах и объектах с массовым пребыванием людей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В рамках кампании по проверкам торгово-развлекательных центров проведено 1 тыс. 133 внеплановых проверок сотрудниками органов надзорной деятельности и 645 проверок совместно с органами прокуратуры", - сообщили в ведомстве. В ходе проверок выявили 1 тыс. 171 объект с нарушениями требований пожарной безопасности.

"Всего выявлено 8110 нарушений, 786 нарушений устранено", - сказали в главке, подчеркнув, что "органами прокуратуры принято решение о направлении четырех материалов проверок в отношении ТЦ в судебные инстанции для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности".

Так, пояснили в МЧС, на большинстве объектов пути эвакуации были в неудовлетворительном состоянии и на многих объектах была неисправна пожарная сигнализация. "В ходе проведенных мероприятий выявлено 352 объекта с нарушениями в части отсутствия или неисправностью системы пожарной сигнализации. На 326 объектах отсутствовала или была неисправна система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на 132 объектах отсутствовала или была неисправна система пожаротушения, на 588 объектах - неудовлетворительное состояние путей эвакуации", - сообщили в областном главке МЧС.

Кроме того, на 57 объектах зафиксированы нарушения, которые потребуют проведения реконструкции, 14 объектов функционируют без разработанных и несогласованных с МЧС России специальных технических условий, а на 3 объектах не было разрешений на ввод в эксплуатацию. В МЧС отметили, что за выявленные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 226 юридических и 571 должностное лицо.

Проверки требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей продлятся в Подмосковье до конца июля.