Штраф за борщевик на подмосковном участке может составить до 1 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало законопроект, который введет наказание для собственников участков, заросших борщевиком. Штраф может составить до 1 млн рублей для юридических лиц, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Подмосковья в понедельник.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 2018 году начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. Как сообщал ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, на мероприятия в течение этого года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета.

"Сегодня мы говорим о достаточно широкой вилке штрафов, которые будут налагаться на собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях. Штрафы от 150 тыс. рублей до 1 миллиона рублей мы предполагаем для юридических лиц. Для должностных лиц примерные размеры - 20-50 тыс. рублей, а для физических - в пределах 3-5 тыс. рублей", - приводит слова Разина пресс-служба регионального минсельхозпрода.

Законопроект министерства определит, как именно собственники земли должны бороться с борщевиком, а также установит полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья накладывать штрафы.

Борщевик - ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи. На территории Подмосковья в конце 2017 года было выявлено более 32 тыс. га, заросших этим растением.