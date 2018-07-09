Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штраф за борщевик на подмосковном участке может составить до 1 млн рублей

Москва Московская область
9 июля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В этом году в регионе начали реализовывать первую в стране программу по борьбе с ядовитым сорняком

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Ummagumma/Wikimedia Commons

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало законопроект, который введет наказание для собственников участков, заросших борщевиком. Штраф может составить до 1 млн рублей для юридических лиц, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Подмосковья в понедельник.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 2018 году начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. Как сообщал ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, на мероприятия в течение этого года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета.

"Сегодня мы говорим о достаточно широкой вилке штрафов, которые будут налагаться на собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях. Штрафы от 150 тыс. рублей до 1 миллиона рублей мы предполагаем для юридических лиц. Для должностных лиц примерные размеры - 20-50 тыс. рублей, а для физических - в пределах 3-5 тыс. рублей", - приводит слова Разина пресс-служба регионального минсельхозпрода.

Законопроект министерства определит, как именно собственники земли должны бороться с борщевиком, а также установит полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья накладывать штрафы.

Борщевик - ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи. На территории Подмосковья в конце 2017 года было выявлено более 32 тыс. га, заросших этим растением.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
2
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
3
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
4
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
5
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
6
На авиационном заводе в Иркутске загорелся малярный цех
7
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!