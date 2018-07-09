Уроки профилактики наркозависимости запустили в детских лагерях Подмосковья

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Главное управление региональной безопасности Московской области расширило проект профилактики наркозависимости "Интерактивный урок "Наркотики. Секреты манипуляции". Теперь такие уроки будут проходить не только в школах региона во время учебного года, но и в оздоровительных лагерях летом, сообщили в пресс-службе ГУРБ в понедельник.

"В детских лагерях Московской области стартовали интерактивные занятия, направленные на профилактику наркомании среди несовершеннолетних. Теперь документальный фильм, посвященный проблеме наркотизации молодежи, показывают не только в подмосковных школах, занятия начались в детских оздоровительных лагерях региона. Первый такой урок состоялся в Пушкинском районе в оздоровительном комплексе "Левково", - сообщили в пресс-службе ГУРБ.

"Профилактическая деятельность, направленная на борьбу с наркоманией среди подрастающего поколения, в летние каникулы не останавливается, мы приняли решение проводить такую работу круглогодично", - процитировали в пресс-службе ведомства начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями ГУРБ Подмосковья Александра Зайцева.

На таких уроках детям показывают документальный фильм "Наркотики. Секреты манипуляции". Его основная мысль состоит в том, что употребление того или иного психотропного вещества - это не самостоятельный выбор, а выбор, навязанный другим человеком, что есть манипуляция сознанием. После просмотра кино начинается обсуждение проблемы.

Следующие уроки профилактики наркозависимости пройдут в детских оздоровительных лагерях Щелковского и Пушкинского муниципальных районов и городского округа Красногорск, добавили в ГУРБ.

Проект "Интерактивный урок "Наркотики. Секреты манипуляции" начал реализовываться в Подмосковье с 2016 года. Первые занятия прошли в 2016 году в образовательных учреждениях Химок и Серпухова. К этому моменту уроки состоялись в более 900 учебных заведениях Подмосковья, их посетили свыше 150 тыс. человек.