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Спикер Мособлдумы назвал три района, которые могут быть преобразованы в городские округа

Москва Московская область
10 июля, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам председателя думы Игоря Брынцалова, реформа осуществляется с целью повышения качества услуг, предоставляемых населению Подмосковья в области транспорта и ЖКХ

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московская областная дума планирует рассмотреть вопрос преобразования Солнечногорского, Лотошинского и Пушкинского районов в городские округа, после возвращения с каникул осенью. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель московской областной думы Игорь Брынцалов.

"После выборов в сентябре эта работа [административная реформа] будет продолжена. На данный момент ведется открытое обсуждение по поводу преобразования Солнечногорского, Лотошинского и Пушкинского муниципальных районов", - сказал он.

По словам Брынцалова, данная реформа осуществляется с целью повышения качества услуг, предоставляемых населению Подмосковья в области транспорта и ЖКХ. "Практика показывает, что данные преобразования видны в первый год: экономия средств сказывается на тарифе проезда на общественном транспорте, в разы сокращается [стоимость] предоставления коммунальных услуг, стоимость воды", - привел примеры председатель Мособлдумы.

Муниципальная реформа стартовала в Подмосковье в 2014 году. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. По итогам 2017 года это позволило сэкономить 2,1 млрд рублей.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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