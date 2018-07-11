Прокуратура начала проверку движения поездов на переезде в подмосковном Ликино-Дулево

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном переезде в Ликино-Дулево в Московской области. Об этом в среду сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

В социальных сетях 9 июля появилась информация, что на этом участке иногда на несколько часов останавливаются грузовые составы, перекрывая подъездную дорогу к местному кладбищу. Жители в этом случае вынуждены пробираться под или между вагонами. "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения в связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения о затруднительном проходе граждан на железнодорожном переезде в городе Ликино-Дулево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение проверки поручено Восточному транспортному прокурору.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что изменят схему движения поездов на участке после жалоб местных жителей. В администрации городского округа Ликино-Дулево ТАСС сообщили, что проблема существует несколько лет, сделать альтернативный подъезд к кладбищу нет возможности, поэтому местные власти направили несколько писем в МЖД с просьбой реорганизовать движение на этом участке. В МЖД отметили, что на участке курсируют восемь грузовых поездов, которые в отдельных случаях занимают переезд. --