Власти Подмосковья планируют ввести компенсации на НИОКР

РЕУТОВ /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Власти Московской области рассматривают возможность ввести с 2019 года компенсации на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы (НИОКР). Об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания "О выпуске оборонной и гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса Московской области".

"С 2019 года планируем предусмотреть компенсацию на НИОКР. Мы тоже посоветуемся с советом директоров наших предприятий, надеемся, что эти деньги помогут в том числе рассчитывать на конверсию, переориентацию наших флагманов. Очень рассчитываю, что сегодняшнее совещание позволит нам найти составить план выхода из этого непростой ситуации, которая связана с конверсией выпуском гражданской продукции", - сказал Воробьев.

Губернатор не уточнил, каковы могут быть условия получения и размер этой компенсации.