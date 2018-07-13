Проект больницы в Балашихе за 9 млрд рублей подготовят в 2019 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проект центральной городской больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе Московской области на тысячу коек разработают к середине 2019 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ранее сообщалось, что на месте долгое время заброшенного недостроенного госпиталя КГБ в Ольгине будет построена Центральная городская больница. Власти Подмосковья рассчитывают вложить в нее 9 млрд рублей и начать строительство в конце 2019 года.

"Мы посмотрели российский опыт строительства медицинских объектов, мировой опыт. Наша задача - сделать современный и эффективный комплекс, чтобы он был комфортен для жителей. Я думаю, что проект будет готов в середине следующего года, затем пройдут конкурсные процедуры и мы приступим к строительству", - процитировали в пресс-службе Балашихинского городского округа главного архитектора Подмосковья Михаила Хайкина. Он заявил об этом 12 июля в ходе совещания у губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что больница будет строиться в несколько этапов: сначала возведут приемное отделение, хирургический корпус, лаборатории, станцию переливания и заготовки крови и технические помещения. Далее запланировано строительство терапевтического, педиатрического и инфекционного корпусов, консультативно-диагностического центра и административных зданий.

По словам главы муниципалитета Сергея Юрова, в городском округе существует дефицит медицинских учреждений, в том числе в коечной мощности. За последние 15 лет в городском округе население выросло в два раза, но медицинские объекты почти не строились, процитировали его в пресс-службе.

"В настоящее время центральная районная больница в Балашихе располагается в зданиях, находящихся в разных частях города. Многие из них в ветхом состоянии, часть отделений располагается в строениях, которые изначально не были рассчитаны под медицинские учреждения", - добавили в администрации городского округа.