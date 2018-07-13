Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девять школ и 19 детских садов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2018 года

Москва Московская область
13 июля, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Школы и сады построят в 20 муниципальных образованиях Московской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Девять школ и 19 детских садов введут в эксплуатацию в Московской области до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

"До конца 2018 года на территории Московской области введут в эксплуатацию девять школ с участием бюджета Московской области и блоков начальных классов, рассчитанных на 4509 мест, из них введена в эксплуатацию одна общеобразовательная школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детских образовательных учреждений на 3365 мест, из них три объекта на 760 мест уже получили ввод и готовятся к торжественному открытию", - говорится в сообщении.

Новые школы и сады появятся в 20 муниципальных образованиях региона: Балашихинский городской округ, Дмитровский район, Ивантеевский район, Истринский округ, Коломенский район, городской округ Котельники, Красногорский городской округ, городской округ Лобня, Лосино-Петровский городской округ, Лотошинский район, городской округ Мытищи, Наро-Фоминский район, Ногинский район (Богородский городской округ), Одинцовский район, городской округ Подольск, Сергиево-Посадский район, Серпуховской район, Солнечногорский район, Щелковский район, городской округ Химки.

"Строительство вышеперечисленных объектов осуществляется в рамках государственных программ Московской области и сопровождается Центром бюджетного строительства, который обеспечивает всестороннюю поддержку и связь между региональными органами власти и застройщиками в решении возникающих вопросов на всех стадиях реализации проектов", - процитировали в пресс-службе ведомства министра строительного комплекса Подмосковья Руслана Тагиева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
3
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
4
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
5
Украинца Панова приговорили к восьми годам лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!