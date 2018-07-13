Девять школ и 19 детских садов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2018 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Девять школ и 19 детских садов введут в эксплуатацию в Московской области до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

"До конца 2018 года на территории Московской области введут в эксплуатацию девять школ с участием бюджета Московской области и блоков начальных классов, рассчитанных на 4509 мест, из них введена в эксплуатацию одна общеобразовательная школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детских образовательных учреждений на 3365 мест, из них три объекта на 760 мест уже получили ввод и готовятся к торжественному открытию", - говорится в сообщении.

Новые школы и сады появятся в 20 муниципальных образованиях региона: Балашихинский городской округ, Дмитровский район, Ивантеевский район, Истринский округ, Коломенский район, городской округ Котельники, Красногорский городской округ, городской округ Лобня, Лосино-Петровский городской округ, Лотошинский район, городской округ Мытищи, Наро-Фоминский район, Ногинский район (Богородский городской округ), Одинцовский район, городской округ Подольск, Сергиево-Посадский район, Серпуховской район, Солнечногорский район, Щелковский район, городской округ Химки.

"Строительство вышеперечисленных объектов осуществляется в рамках государственных программ Московской области и сопровождается Центром бюджетного строительства, который обеспечивает всестороннюю поддержку и связь между региональными органами власти и застройщиками в решении возникающих вопросов на всех стадиях реализации проектов", - процитировали в пресс-службе ведомства министра строительного комплекса Подмосковья Руслана Тагиева.