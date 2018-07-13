Западный обход Электроуглей планируют начать строить в конце года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Западный обход города Электроугли планируется начать строить в четвертом квартале 2018 года после определения подрядчика. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Приступить к строительству объекта планируется после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, в четвертом квартале текущего года", - процитировали в пресс-службе министра транспорта Подмосковья Игоря Трескова.

В минтрансе добавили что проект первого участка обхода получил положительное заключение экспертизы. Он будет начинаться от путепровода на 20 км Носовихинского шоссе и идти до улицы Большое Васильево и улицы Вокзальная.

Тресков отметил, что строительство обхода объединит микрорайоны Электроуглей, разделенные железной дорогой. Сейчас дорога между западной частью города и восточной осуществляется через регулируемый железнодорожный переезд.

В минтрансе рассказали, что общая протяженность западного обхода составит 2,9 км. Автомобильная дорога будет с двумя полосами движения, среднесуточная интенсивность движения в обоих направлениях в перспективе превысит 5 тыс. автомобилей. Всего в зоне проектируемой дороги проживают 20 тыс. человек.

Из сообщения следует, что проект будет финансироваться за счет средств регионального дорожного фонда, однако в минтрансе не назвали общую стоимость работ. Заказчиком проекта выступила ГКУ "Дирекция дорожного строительства", подведомственная министерству.