Совет депутатов подмосковного Ликино-Дулево избрал нового главу муниципалитета

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет депутатов новообразованного городского округа Ликино-Дулево Московской области избрал главой муниципалитета, рекомендованного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым Евгения Рунова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Московская областная дума в рамках реформы местного самоуправления в Подмосковье в декабре 2017 года приняла закон, который разделил Орехово-Зуевский район на два городских округа: Орехово-Зуевский и Ликино-Дулевский. Процесс реформирования должен был завершиться после конкурса на пост главы городского округа Ликино-Дулево.

"12 июля состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, в ходе которого народные избранники приняли положение "Об администрации городского округа Ликино-Дулево" и избрали главу городского округа. Главой городского округа Ликино-Дулево избран Евгений Рунов", - говорится в сообщении.

Рунов стал ио главы округа с 7 июня 2018 года, после того как предыдущему руководителю муниципалитета Борису Егорову губернатор выразил недоверие из-за проблем на подведомственной территории, и тот был отправлен в отставку. До этого Рунов возглавлял городское поселение Ликино-Дулево.