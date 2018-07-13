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Совет депутатов подмосковного Ликино-Дулево избрал нового главу муниципалитета

Москва Московская область
13 июля, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Евгений Рунов стал ио главы округа 7 июня

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет депутатов новообразованного городского округа Ликино-Дулево Московской области избрал главой муниципалитета, рекомендованного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым Евгения Рунова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Московская областная дума в рамках реформы местного самоуправления в Подмосковье в декабре 2017 года приняла закон, который разделил Орехово-Зуевский район на два городских округа: Орехово-Зуевский и Ликино-Дулевский. Процесс реформирования должен был завершиться после конкурса на пост главы городского округа Ликино-Дулево.

"12 июля состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, в ходе которого народные избранники приняли положение "Об администрации городского округа Ликино-Дулево" и избрали главу городского округа. Главой городского округа Ликино-Дулево избран Евгений Рунов", - говорится в сообщении.

Рунов стал ио главы округа с 7 июня 2018 года, после того как предыдущему руководителю муниципалитета Борису Егорову губернатор выразил недоверие из-за проблем на подведомственной территории, и тот был отправлен в отставку. До этого Рунов возглавлял городское поселение Ликино-Дулево.

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