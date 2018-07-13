Субсидии на научные работы в Подмосковье дадут под запущенный в производство продукт

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Московской области поставили условием для получения субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) запуск продукции в производство. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Ранее в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 2019 года могут появиться компенсации на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. По его словам, эти средства помогут предприятиям проводить переориентацию.

"Деньги, естественно, будут безвозвратные для бюджета в случае, если вы выполняете условия. Условиями этой программы будет являться внедрение разработанной продукции в производственную линию", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева.

В пресс-службе мининвеста региона добавили, что задача по переходу предприятий оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции поставлена президентом России Владимиром Путиным, чтобы максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость.

По данным министерства, на территории Московской области расположены 127 организаций оборонно-промышленного комплекса. По состоянию на 1 января 2018 года в них работало 137 тыс. человек, что составляет 44,2% всех людей, занятых в обрабатывающих производствах региона. В Московской области представлены такие направления оборонно-промышленного комплекса России, как космонавтика, машиностроение, авиастроение, микроэлектроника, производство боеприпасов, специальная металлургия и спецхимия.