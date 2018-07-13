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Глава Подмосковья поручил обсудить с Lafarge передачу моста в Воскресенске муниципалитету

Москва Московская область
13 июля, 19:03 UTC+3

Объект был построен в 1961 году для нужд предприятия Lafarge, однако 1 июля текущего года компания закрыла Афанасьевский мост в связи с его высокой степенью износа

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил экономическому блоку правительства региона обсудить с французским производителем строительных материалов Lafarge возможность передать в муниципальную собственность Афанасьевский мост в Воскресенске. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Афанасьевский мост - это часть технологической дороги, которая соединяет Афанасьевский карьер и цементный завод по другую сторону реки. Объект построил Lafarge для нужд предприятия в 1961 году, но им пользовались жители Воскресенска и ближайших населенных пунктов.

По данным пресс-службы, Афанасьевский мост - один из нескольких автомобильных мостов через реку Москву в Воскресенске, ближайший от него находится в 11 км. Lafarge закрыл объект 1 июля в связи с его высокой степенью износа. Связь ближайших населенных пунктов с Воскресенском оказалась затруднена, образовались многочасовые пробки

"Я даю поручение встретиться с Lafarge, чтобы они этот мост передали в муниципальную собственность. Нашему экономическому блоку необходимо предусмотреть средства для дальнейшей реконструкции, сделать проект, который выявит все возможные риски", - процитировали в пресс-службе Воробьева.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Трескова, который также цитируется в сообщении, стоимость реконструкции моста может составить порядка 1,3 млрд рублей, реализация этого проекта займет около полутора лет. Строительство нового моста обойдется бюджету в 2,5 млрд рублей, добавил Тресков. 

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