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Французская компания подтвердила готовность передать мост в Воскресенске

Москва Московская область
13 июля, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков сообщил, что реконструкция моста потребует около 1,3 млрд рублей

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Французский производитель строительных материалов Lafarge подтвердил готовность передать в муниципальную собственность Афанасьевский мост через Москву-реку в Воскресенске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

Ранее сообщалось, что Lafarge закрыл мост 1 июля 2018 года для проезда машин из-за высокой степени износа. После этого в городе и ближайших населенных пунктах начали образовываться многочасовые пробки, потому что ближайший автомобильный мост находится в 11 км. В пятницу пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила, что он поручил экономическому блоку правительства региона выйти на переговоры о передаче сооружения в собственность муниципалитета, чтобы его реконструировать или построить новый.

"LafargeHolcim и ранее выражал готовность передать мост в муниципальную собственность. Приветствуем решение губернатора. Ждем соответствующее обращение для обсуждения всех деталей", - сообщили в пресс-службе Lafarge.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Трескова, стоимость реконструкции моста может составить порядка 1,3 млрд рублей, реализация этого проекта займет около полутора лет. Альтернатива - строительство нового моста, это обойдется бюджету в 2,5 млрд рублей, добавил Тресков.

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