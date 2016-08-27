Акция "Ночь кино" пройдет в 14 московских парках

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Дневная и ночная программы в рамках акции "Ночь кино" пройдут в 14 московских парках. Зрителей ждет премьерный показ фильма Оксаны Карас "Хороший мальчик", который в этом году победил на "Кинотавре", мюзикл в формате Sing-a-Long, встреча с режиссером-мультипликатором Гарри Бардиным и уроки пластилиновой анимации.

"Ночь кино" пройдет в Парке Горького, Парке искусств "Музеон", Сокольниках, саду "Эрмитаж", Саду им. Баумана, парке "Красная Пресня", парках "Фили", Таганском, Измайловском, Бабушкинском, Перовском, Воронцовском, "Кузьминки" и Садовники. Вход бесплатный, на некоторые мероприятия требуется регистрация на сайте ялюблюмоскву.рф", - сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Sing-a-Long и станция анимации

В Парке Горького опробуют новый для России формат Sing-a-Long. Это интерактивный костюмированный показ-представление, где зрители станут не просто наблюдателями, а участниками кинодействия, подпевая вместе с героями фильма песням из саундтрека.

Для эксперимента выбрали фильм- мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания". Sing-a-Long пройдет на площадке летнего кинотеатра "Пионер" с 20:00 до 23:00 мск.

В саду "Эрмитаж" днем пройдет встреча с режиссером Павлом Лунгиным (16:30 мск), а в 21:00 мск состоится показ фильма Оксаны Карас "Хороший мальчик", победившего на "Кинотавре" в этом году. Гости акции увидят картину за два месяца до премьеры. До сеанса пройдет дискуссия на тему "Возрождение оптимистичного кино. Актуально ли оно у зрителя в век технологичных блокбастеров?".

Таганский парк превратится в станцию анимации под кураторством Большого фестиваля мультфильмов: с 11:00 до 22:00 мск пройдут уроки пластилиновой анимации, показ мультфильма "Маша и медведь", встреча с режиссером- мультипликатором Гарри Бардиным. Здесь также можно будет посмотреть современные анимационные фильмы, созданные студией за последние годы.

На Красной Пресне состоится встреча с известными режиссерами, а вечером пройдет показ фильмов "Тряпичный союз" и "Легенда №17".

Киноозвучка и фестиваль короткометражек

В Летнем кинотеатре "Музеон" с 20:30 до 22:30 мск пройдет завершающий показ проекта "Киноозвучка. Эффект Кулешова".

Немой черно-белый фильм "Поцелуй Мэри Пикфорд", снятый в 1927 году, вживую озвучит шведское фри-джаз трио Nacka Forum. В летнем кинотеатре "Пионер" в парке "Сокольники" с 20:30 до 23:00 мск покажут "Три классических дебюта" советских режиссеров: фильмы "Жиних", "Медведь" и "Личная жизнь Кузяева Валентина".

В Саду им. Баумана с 19:00 до 22:00 мск пройдет фестиваль короткометражных фильмов и показ студенческих работ учащихся курса "Актерское мастерство" Московской школы кино. В парке "Фили" покажут фильм Анны Меликян "Про любовь" (20:00 - 22:00 мск), после чего состоится встреча с режиссером Павлом Бардиным.

В Бабушкинском парке покажут фильм Сергея Соловьева "Ке-ды", пройдет встреча с исполнителям главной роли Николаем Сусловым и съемочной группой фильма (19:30 - 22:30 мск).

В Перовском парке (19:00 - 23:00 мск) состоится лекция о женских образах в кино. Гости парка смогут пообщаться с актрисами Анастасией Прониной и Дарьей Мельниковой и увидеть фильм "Осторожно, бабушка!" с Фаиной Раневской.