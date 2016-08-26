Поезда на Павелецком направлении МЖД следуют по расписанию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. График движения поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлен. Об этом сообщили в управлении столичной магистрали.

"Поезда следуют по расписанию", - сообщили в управлении. Здесь уточнили, что предварительная информация о вмешательстве посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта не подтвердилась.

"В результате расследования, проведенного специальной комиссией Московской железной дороги по задержкам поездов на перегоне Ожерелье - Кашира Павелецкого направления МЖД, предварительная информация о вмешательстве посторонних лиц в деятельность МЖД не подтвердилась", - отметил представитель дороги.

Ранее сообщалось, что в четверг в 5.53 мск на перегоне Ожерелье - Кашира грузовой поезд совершил вынужденную остановку из-за технической неисправности в контактной сети. В 6.45 мск работа контактной сети была восстановлена, и движение поездов в сторону Москвы возобновилось, при этом поезда из Москвы следовали по графику. Семь пригородных поездов и один пассажирский были задержаны в пути. "С 9.00 мск поезда Павелецкого направления МЖД следуют по расписанию", - сказали в МЖД.